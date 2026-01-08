蔡英文半夜現身Threads！女童剪「小英頭」釣出本人回應 吸萬人朝聖...網歪樓：幾點了蔡小姐

一名媽媽分享女兒剪了蔡英文同款短髮造型，並標註蔡英文Threads帳號，沒想到前總統本人凌晨親自留言祝福，引發網友湧入朝聖。（翻攝自Threads/ilvs616、tsai_ingwen）

前總統蔡英文多年來維持標誌性的自然弧度短髮，早已成為外界熟悉的個人形象。近日一名媽媽在社群平台分享女兒剪了「蔡英文同款髮型」，同時也標註蔡英文的Threads帳號，未料貼文發出後不久，還真釣出蔡英文本人親自留言回應，瞬間掀起網友熱烈討論，按讚人數迅速攀升。

女童剪「蔡英文髮型」 媽媽標註本人引關注

這名媽媽在Threads貼出了2張照片，曝光女兒的新髮型，照片中可見，小女孩留著俐落短髮，髮尾帶有自然弧度，搭配平整瀏海。

這顆神似蔡英文的短髮造型，媽媽在貼文中幽默寫道：「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，@tsai_ingwen 小英總統會看到嗎🤭」沒想到真的獲得本人回應。

蔡英文在熬夜？ 凌晨6分鐘親自留言

該貼文發布時間已是午夜，沒想到僅過短短6分鐘，蔡英文即在留言區稱讚女童：「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。」同時暖心喊：「小妹妹，祝福你快快樂樂長大。」

該則留言曝光後迅速吸引大量網友湧入按讚，截至目前已累積6萬個讚，原PO看到後也興奮回應：「啊啊啊啊啊啊啊♥️♥️♥️♥️♥️♥️開勳」。

網友歪樓熱議 小英這時間還在線？

不少網友注意到留言時間，紛紛將焦點轉向蔡英文的作息，「不可能小英編現在還在海巡！！！」「居然這麼晚可以抓到小英總統回覆的嗎！！」「總統 你會不會太晚睡了？！！要揪出來唱歌嗎？」「小英總統要盡量9:30睡，才符合處女座的蔡依林標準喔！」「幾點了蔡小姐」「史上最強總統府招生文案」。

8年髮型如一 蔡英文曾有「御用理髮師」

蔡英文在總統任內長期維持同款短髮造型，幕僚過去也曾透露，為避免外出剪髮引發不便或影響行程，蔡英文有固定合作的理髮師，只要事先聯繫，便會進入府內協助整理造型，讓她能專注於公務。

這次因一顆「小英頭」引發的深夜互動，也讓不少網友再次關注蔡英文卸任後的社群動態。

