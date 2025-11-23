蔡英文參觀淡江大橋「同框蘇貞昌」！被讚任內沒颱風笑了：因為蘇院長比較兇

前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌近日受邀參觀明（2026）年即將完工的淡江大橋，現場氣氛輕鬆。工信工程總裁潘俊榮致詞時，特別感謝蔡英文任內「沒什麼颱風來」，讓工程順利推進。蔡英文聽聞後則幽默回應，指著一旁的蘇貞昌說「因為蘇院長比較兇」。

蔡英文表示，淡江大橋相關照片已在網路上受到熱烈討論，這次能親臨現場，一舉將淡水河景、台北港及漁人碼頭盡收眼底，感到相當開心。蔡英文直言，感謝工程團隊的投入，以及中央政府與新北市政府共同努力，讓這項躍上國際舞台的公共工程得以誕生。

​蔡英文指出，中央持續補助地方近300億元，包括淡江大橋、淡北道路及淡海輕軌，目的就是改善淡水交通，提升新北市民與台灣人民的生活品質。

蘇貞昌也在臉書發文表示，站上大橋不僅能欣賞淡水河與夕陽美景，台北港與漁人碼頭也能一覽無遺。他強調，在中央、新北市政府及民間工程單位共同投入下，才能完成這項重大建設，期待明年通車後親自登橋欣賞夕陽，一同見證台灣新的國際地標。

