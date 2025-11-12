蔡英文參訪歐積電！會見台籍工程師 溫馨叮嚀：海外加油、別忘台灣
財經中心／師瑞德報導
前總統蔡英文11日走進仍在緊鑼密鼓施工中的歐積電（ESMC）廠區，聽取簡報、實地勘查後表示，「對台積電歐洲廠，就像台灣對台積電一樣，一直充滿信心。」歐積電總裁克伊區（Christian Koitzsch）於薩克森矽谷（Silicon Saxony）半導體產業園親自接待，台積電歐洲分公司法務長湯瑪斯（Gunnar Thomas）也一同說明廠區現況與未來規劃。蔡英文會後與台籍工程師交流，關心建廠節奏與在地生活，臨行前贈送台灣造型胸針勉勵「好好加油，也不要忘記台灣」。
歐積電為台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的合資企業，台積電持股70%，2024年8月於德勒斯登動土。該廠瞄準汽車與工業應用的成熟製程需求，規劃導入台積電28/22奈米平面CMOS與16/12奈米FinFET技術，完工後月產能約4萬片12吋晶圓，預計2027年啟動初步投產，並在2029年全面量產。此案被視為《歐洲晶片法案》框架下強化歐洲半導體製造主權的關鍵布局，目標在供應鏈重組下，降低對亞洲生產的單一依賴。
場外產業協力亦同步升溫。德勒斯登市長希柏特（Dirk Hilbert）受訪指出，歐積電是當地史上規模最大的半導體投資，「台積電選擇德勒斯登，不僅體現對薩克森矽谷的信任，也證明市府、薩克森邦政府與歐盟間具有良好的協作能力。」他並表示，隨著建廠擴大，市府將加速行政審批、強化能源與水資源供應、交通運輸等基礎設施，為更多建築人員與半導體工程師進駐打造長期宜居的生活環境。
德勒斯登所在的薩克森矽谷聚落目前匯聚英飛凌、格芯（GlobalFoundries）與弗勞恩霍夫研究所（Fraunhofer Institut）等逾500家企業與研究機構，是歐洲規模最大、供應鏈最完整的半導體園區。蔡英文此行除掌握廠務進度，也從第一線人員了解人才招募、技術導入與在地支援系統的匹配情況。她強調，德勒斯登在歐洲半導體版圖的戰略位置明確，台積電的製程與管理經驗將與在地供應鏈形成互補，「相信這座工廠會成為歐洲產業升級的重要節點」。
歐積電方面透露，後續將依時程擴大工務與設備團隊，逐步進場主設備，並配合歐盟與德國相關計畫加速配套落地。地方政府亦將持續與廠方溝通，確保能源調度、水資源回收與交通路網優化在量產前到位，縮短從建廠到量產爬坡的時間差。產業界預期，隨著汽車電氣化、自動化持續推進，成熟製程的車用MCU、電源管理、感測與工控晶片需求將維持高檔，歐積電量產後可就近服務歐洲主機廠與Tier-1供應商，提升供應彈性與韌性。
蔡英文以「信心」定調此行觀察，既呼應歐洲打造在地產能的長期政策，也回應台灣半導體在全球供應鏈中的關鍵角色。她表示，台積電歐洲廠的進度與願景令人期待，「從建廠到量產，都能看見團隊的專業與合作的力量」。在工程師們的合影與道別聲中，這座仍是大型工地的晶圓廠，正一步步朝2027年點燈投產的目標前進。
