蔡英文參訪淡江大橋笑稱「蘇院長比我兇」！網留言懷念「衝衝衝」：不知他當行政院長、立院戰況是否不同？

淡江大橋即將於明年完工，前行政院長蘇貞昌今（23）日發文，附上他和前總統蔡英文參訪大橋影片，影片中蔡英文還笑說蘇貞昌「這個比較壞」，蔡英文更在貼文留言「蘇院長確實比我兇」，更引來不少網友留言表示「想念衝衝衝」、「如果行政院長是蘇，不知道立院戰況有沒有不一樣？」

蘇貞昌今日在臉書發文表示，工信總裁潘俊榮邀請蔡英文總統與他，一起參訪這座明年即將完工的淡江大橋。

蘇貞昌表示，在橋上不僅能夠看到淡水河景和夕陽美景，整座台北港和漁人碼頭也能盡收眼底，「在中央政府與新北市政府、和民間工程單位一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程。」

廣告 廣告

蘇貞昌說，明年通車後，他們還要走到橋上看看夕陽，一起見證這個台灣的新國際地標。

蘇貞昌也在下方放上影片，其中潘俊榮表示很感謝蔡英文，因為蔡英文時代「颱風都沒來」，蔡英文馬上比了比旁邊的蘇貞昌笑說「這個比較壞！」蔡英文也在貼文下方留言表示「蘇院長確實比我兇」。

不少網友更在下方留言懷念「看到蘇院長和小英就是安心」、「有時候想著如果現在的行政院長是蘇院長的話，那立院的『戰況』不知道有沒有不一樣？」、「想念小英當總統+蘇前院長衝衝衝當院長時的組合，因為您們在，當面對各種難關跟困難時總會很放心」，不過，也有人留言緩頰「現在國會是朝小野大，不能同日而語，賴政府也很努力。」

（圖片來源：蘇貞昌臉書）

更多放言報導

張滄郎接任台肥董座「爭議止血」...周玉蔻嘆好在卓榮泰「懸崖勒馬」：救了吳音寧，也救自己和民進黨...蘇前院長任命「多從基層提拔」有智慧！

劉和然幫藍委站台公然造謠？控蘇貞昌沒為新北爭預算...翁震州拿證據打臉：網上都查得到，侯友宜還曾公開致謝！