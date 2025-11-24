蔡英文合體蘇貞昌！藍青年看穿內幕：將對賴清德造成不小威脅

前總統蔡英文和前行政院長蘇貞昌昨日一同參觀明年即將完工的淡江大橋，引發外界關注。對此，前國民黨青年部主任陳冠安認為，兩個派系龍頭會晤，絕對是一個政治動作，不僅強化「英蘇同盟」的態勢，也恐衝擊總統賴清德2026選後的權力。

蔡英文合體蘇貞昌，引發外界關注。（圖取自蔡英文臉書）

蔡英文昨天（23日）曬出和蘇貞昌參觀明年即將完工的淡江大橋的照片，她表示這座橋，不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。而蘇貞昌也同時在臉書曬出當天影片，其中信總裁潘俊榮在致詞時，感謝蔡英文在總統任內，沒什麼颱風來；蔡聽到後立刻大笑指著坐在隔壁的蘇貞昌說「因為蘇院長比較兇」，讓在場人士都笑噴。

廣告 廣告

蔡英文和蘇貞昌參觀明年即將完工的淡江大橋。（圖取自蔡英文臉書）

據《鏡報》昨報導，陳冠安受訪指出，這絕對是一個政治動作，先是高雄市長陳其邁才發文力挺參選新北市長的綠委蘇巧慧，後有英系、蘇系龍頭會晤，還是在新北市，更是強化「英蘇同盟」的態勢。

此外，陳冠安認為，雖然英蘇合體不一定是劍指賴清德，但若「英蘇同盟」在明年地方選舉時在各地結盟，並於選戰中大有突破，恐在選後對賴清德的權力造成不小威脅。

延伸閱讀

悲慘孤獨死！高雄77歲翁陳屍透天厝 遺體浮腫遭愛犬啃咬

川普提「烏俄28點」加劇疑美論？ 外交部：反對大國武力擴張

普發1萬郵局領現今開跑！首周實施分流「2類人可直接領錢」