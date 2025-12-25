蔡英文哀悼北捷攻擊案死者！鄭麗文扯：想讓人記得她比賴清德值得懷念

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站隨機攻擊事件造成兇手在內四人死亡，前總統蔡英文在Line官方帳號上表示「祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜」。國民黨主席鄭麗文今（25）日表示，蔡英文想讓大家想起她比賴清德「值得懷念」，鄭麗文稱民進黨內的互別苗頭是總統賴清德缺乏安全感的來源，「拿出智慧來好好管管你後面那位吧」。

針對隨機攻擊案，蔡英文昨晚6時在Line官方帳號上表示，近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件，「謝謝你沒有放棄善意，沒有放棄信任。在這樣的時刻，祝福你平安，祝福所愛的人安好，也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。」

鄭麗文今天出席「搶救少子國安危機TFA助台灣一臂之力」記者會受訪時表示，憲法法庭拋棄超然獨立的格局，淪為執政黨的政策執行者，甚至做出許多公然違背憲法的決定，而賴清德不願意尊重國會多數提出超越黨派、忠於憲法的大法官，因為其私心昭然若揭，想矮化憲法法庭成為「私人法庭」，按照他的意識形態做憲法判決，「所有始作俑者就是賴清德毀憲亂政」。

鄭麗文稱，憲法法庭更粗暴違背原則，透過少數大法官就做出判決，完全藐視憲法法庭的組成規定，因為這種偏差才導致政策扭曲，產生嚴重民怨跟社會問題，這不是高層政治鬥爭而已。鄭麗文又稱，蔡英文最近很想提高聲量，想讓大家記起來「她比賴清德值得懷念」，民進黨內的互別苗頭，也是賴清德缺乏安全感的來源，「賴清德芒刺在背，忌憚的不是我和黃國昌，而是剛剛提到的那位（蔡英文）」。

鄭麗文最後表示，民進黨政治領導人神仙打架，受苦的是台灣人民、耽誤的是台灣的發展、破壞的是台灣憲政，「拿出智慧來好好管管你後面那位吧」。

