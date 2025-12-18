蔡英文哽咽賞《大濛》 助攻票房衝5000萬

《大濛》導演陳玉勳（右）、監製李烈（左起）、葉如芬特別贈送電影原聲帶、周邊T恤以及手帕給蔡英文留念。華文創提供



《大濛》蟬聯3周國片票房冠軍，票房突破5000萬大關，昨（12╱17）「小英基金會」包場，前總統蔡英文、前副總統陳建仁、前行政院院長林全也一同到戲院觀賞，蔡英文今也在社群平台分享觀後感：「儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在。也正是這份人性的光輝，穿透歷史的《大濛》，帶來了溫暖。」

蔡英文看完電影深深被感動到，哽咽平復情緒後與主創團隊見面，導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈特別贈送電影原聲帶、周邊T恤以及手帕給她留念，她今也發文推薦大家看片，「不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去」。

柯煒林很期待再和觀眾見面。華文創提供

談到票房，陳玉勳坦言上片前完全不敢想像《大濛》可以走多久，能夠破5000萬是靠著許多觀眾的幫忙，有很多不認識的人主動包場，還有高齡80歲的阿公至今已累積10幾刷。

男主角柯煒林很期待能再有影人場和觀眾見面，更暖心謝謝影迷「特別從香港飛到台灣看《大濛》」。遠在美國的方郁婷得知好票房後非常開心，直呼：「在這個充滿祝福的月份，希望《大濛》可以溫暖大家，帶來更多感動。」前幾天勤跑映後的9m88則興奮表示：「希望趕快破億！」

