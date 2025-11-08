蔡英文啟程赴德 將在柏林自由會議發表演說 盼深化台歐民主合作

前總統蔡英文今晚現身桃園機場，啟程赴德國參加「柏林自由會議」，向媒體微笑揮手致意。 圖:蔡英文辦公室提供

[Newtalk新聞] 前總統蔡英文今（8）日晚間啟程前往德國，將出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並於10日發表演說，她在臉書發文表示，外交工作是一棒接一棒、沒有停歇的接力任務，這趟行程將延續台灣推動國際交流的步伐，展現與歐洲民主夥伴並肩同行的決心。

蔡英文指出，在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴剛結束歐洲訪問，成為首位登上歐洲議會發表公開演說的台灣副總統，這是台灣外交史上的重要里程碑。她強調，將接續蕭美琴的努力，在「柏林自由會議」上以實際行動深化台灣與德國的連結，推動更多理念相近國家的合作與對話。

她並寫道：「如同賴清德總統所說，台灣是國際社會值得信賴的夥伴，我們會堅定地與歐洲及其他理念相近的國家站在一起。」蔡英文表示，此行將秉持這樣的信念，向全世界傳達台灣守護民主與自由的堅定意志。

蔡英文於晚間10時10分抵達桃園國際機場第一航廈，準備搭乘晚間11時10分的中華航空CI61班機飛往法蘭克福。面對現場媒體關切，她未發表談話，僅微笑揮手致意後即入關登機。

蔡英文辦公室表示，「柏林自由週」活動訂於11月8日到15日舉行，蔡英文預計10日在「柏林自由會議」發表演說，期盼此行有助於深化台灣、德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。

