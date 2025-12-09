蔡英文喊挺查辦綠能弊案 粉專劃出重點：人民就會相信妳

前總統蔡英文談到綠能弊案，認為應該不分藍綠、強力肅貪。（圖／資料照片）

民進黨政府能源政策頻遭到質疑，加上近期台鹽綠能弊案，引發外界抨擊。前總統蔡英文日前在臉書發文，強調台灣應該不分藍綠強力肅貪，「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為」。有粉專則喊話要小英自信點，去掉「不分藍」3字，表態對於綠的會強力肅貪，人民就會相信她。

蔡英文7日在臉書發文談「能源轉型」，她認為發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識，台灣3個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30%的目標。如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

廣告 廣告

面對負面的衝擊，蔡英文認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。而目前偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，強調不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，「這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家」，並呼籲業者要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。

對此，擁有1.3萬人追蹤的臉書粉專「台派怎麼輸」昨（8）日發文指：「自信點，把『不分藍』拿掉，綠的強力肅貪，人民就會相信妳！」。

【看原文連結】