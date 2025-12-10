蔡英文喊「不分黨派強力肅貪」綠能弊案 黃士修爆內幕

立法院日前修法加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，前總統蔡英文7日表示，面對負面衝擊，應不分黨派強力肅貪光電相關弊案，如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益。對此，核能流言終結者創辦人黃士修亦認同表示，真正的問題不在於這些非法的弊案，真正問題在於那些看似「合法的光電土地案」。

面對蔡英文強調不能夠因為少數的個案，使得光電產業遭到污名化，黃士修9日亦受訪表示認同，「這點我同意她，因為真正的問題不在於這些非法的弊案，真正問題在於那些看似合法的光電土地案。」

他也進一步說明，光電的弊案他們真正賺的，其實未必是賣電的收入，很多立委也搞錯了，都以為說像雲豹能源這些公司，靠的是賣光電給臺電的收入，當然那個部分也佔了很大一部分台電的支出，「但其實並不是這些業者賺取暴利的管道，賺取暴利管道永遠都是炒地皮。」

黃士修認為，總統賴清德現在還是在抵擋黨內的反核的勢力。他指，許多學者專家都公開的分析過，重啟核三不需要那麼久，大概只需要一年到一年半的時間，「因為核三是2025年6月才停機，到現在才停機也不過才半年的時間，期間相關的大修減修、零件汰換，也都有在照做，而核電廠的研議跟每年定期的大修，有很多的資料都是重疊的，「我們要確保這些機組是安全的」，所以很多資料都是重疊的情況下，要去做研議做再啟動的申請，其實在技術上是很快的，甚至可以無縫接軌。

最後，黃士修喊話，現在看來核三廠的相關基建也都是完全沒問題的，「那你什麼時候要編列採購燃料的預算？你預算編列出來，台電送經濟部，經濟部再送行政院跟立法院，立法院藍白一定讓你過」，黃也說，所以核三廠的重啟其實大概一年左右的時間，「你是要現在就先編預算訂燃料棒，玩真的呢，還是要在那邊假意故意拖延？」

