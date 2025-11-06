蔡英文喊「年改不該半途而廢」！媒體人：像在教訓賴清德

國民黨提出停砍軍公教年金相關修法，引發朝野激烈政治攻防，前總統蔡英文今天（6日）表示，年金改革不該半途而廢，引發討論。對此，媒體人樊啓明指出，蔡英文與其說對在野黨喊話，更像是在教訓總統賴清德。

樊啓明表示，蔡英文再度發文，這次主題是針對「公教年金改革」。眼見賴政府嘴巴說反對在野黨修法，但在立法院表決的時候，六位民進黨立委卻有三人缺席，讓法案送出委員會，引起是不是故意睜一隻眼閉一隻眼的連想。

樊啓明指出，蔡英文眼見自己在位時期建立起的改革形象，現在一一被拿出來檢視，只好自己跳出來發聲辯解，這篇「年金改革，不該半途而廢」，與其說對在野黨喊話，更像是在教訓賴清德。但對賴清德來說，光環都蔡英文拿走，爛攤卻是他來收，從年金改革、非核家園、光電爭議、潛艦國造海鯤號，一直到對美關係過度偏向民主黨而得罪美國總統川普，哪一項不是蔡政府種的因，卻要賴政府承擔後果？

樊啓明直言，如今蔡英文不選擇內部溝通，又是讓「想想論壇」重新上線，不然就乾脆自己直接PO文，外界不拿「蔡賴心結」做文章都難。

