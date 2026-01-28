蔡英文回鍋？蔡正元：2028恐見蔡賴大戰2.0

▲現任總統賴清德、前總統蔡英文。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人李艷秋日前點名多起事件接連衝擊總統賴清德，包括艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，卻讓賴政府無端挨罵、前任蔡英文勢力持續牽制、嫡傳子弟兵敗選，以及立院老將柯建銘頑抗不退，直言賴清德如今內外交迫，情緒怎麼可能好得起來。對此，前立委蔡正元指出，說不定2028年總統大選，蔡英文會出來跟賴清德初選，來一場「蔡賴大戰2.0」。

蔡正元27日在政論節目《中天辣晚報》中表示，賴清德的困境某種程度是「自找的」，他點名副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰，明明台北101活動辦得好好的，卻硬要稱作「台灣101」，結果反而被外界嘲諷，若照此邏輯，巴黎聖母院是否要改成「法國聖母院」、東京鐵塔叫「日本鐵塔」？他狠酸，這麼無聊的事，也看不懂賴清德究竟在計較什麼。

蔡正元接著提到，蔡英文退而求其次，反而能維持在民進黨內的影響力，甚至不排除2028年再度出馬，與賴清德正面對決。他強調，法律並未禁止擔任3任總統，只限制不得連任，若2028年賴清德民調不佳，蔡英文出來參加初選並無不公平之處，畢竟當年小英聲望低迷時，賴清德也曾出馬挑戰，屆時恐怕就會上演「蔡英文、賴清德大戰2.0」。

談到立法院權力結構，蔡正元也提及綠營立院黨團總召柯建銘，直言這樣的角色並不好找，必須掌控立委動向與法案節奏，政治資歷與手腕缺一不可。不過他指出，老柯對近期局勢相當不滿，大罷免行動失利，卻被認為是總統找來曹興誠主導，最後失敗了卻把責任全推給自己，讓柯建銘一肚子氣。

蔡正元直言，賴清德一度希望柯建銘下台，但老柯不願意，黨內也幾乎沒人敢出來挑戰這位資深元老，畢竟其政治輩分甚至高過賴清德本人。結果就是，賴想扶持的人不敢選，柯建銘又不退，形成僵局。

蔡正元補充，加上蔡英文在旁聒噪不休，質疑賴清德治國能力、綠能弊案處理不力，加上台北101事件意外替台北市長蔣萬安加分，讓賴清德心裡更加不是滋味；如今台北市長人選遲遲難產，黨內焦慮升高，也讓賴的政治處境顯得更加尷尬。

