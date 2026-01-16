蔡英文學測前夕突喊「救不了你們的英文」！加碼曝黑歷史

115學年度大學學測即將在明（17日）起連續舉行3天，前總統蔡英文近日積極經營網路平台Threads，不少高中生紛紛請她幫忙拯救「英文」考試。蔡英文稍早發文稱，「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」。文章一曝光，馬上引發大量網友熱議，短短一小時就有快10萬人按讚。

蔡英文在Threads帳號發文，「這幾天，有好多高中生留言給我，要我救救他們的『英文』考試。雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試。其實你們早已做好準備，不需要我救。相信自己，明天學測加油！」

她還強調，更重要的是，一次的考試，只是決定學校，並不會決定人生，加油！全力以赴就是了。此外，還有中山女中的學妹詢問她，「學姐，中山的英文段考一直都是這個難度嗎，我也需要被拯救」。沒想到蔡英文直球對決，「我高中成績也是倒數的。」

蔡英文的幽默PO文也引發網友熱議，「立委郭國文可以幫忙拯救國文嗎？」、「笑死，小英總統的退休生活是每天在滑手機上網嗎？」、「留友看活網總統」、「其實英文很好，小英謙虛了」、「那總統救不了我的英文那可以救我數學和自然嗎？明天考這兩科」、「你是蔡英文，我是英文菜」、「小英總統，難道不是該提供你高中怎麼讀書的嗎XD」。

