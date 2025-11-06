蔡英文對停止年改喊話！「只靠政府預算 救不了大家的退休金」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

藍白兩黨在立法院推動停砍公教年金改革案，全案已完成初審，預計一個月後進入三讀。對於年金改革即將中斷，前總統蔡英文透過臉書向全民喊話，呼籲年金改革不該半途而廢，「只靠政府預算，救不了大家的退休金」。

蔡英文提醒，只靠政府預算，救不了大家的退休金。（圖／總統府）

蔡英文說，在她任內為了讓國家財政永續，推動年金改革，這也是馬英九前總統在交接時，特別交代她要完成的工作。

蔡英文表示，「過去，年金改革引發許多風風雨雨，直到我卸任時，我的心中只有感謝兩個字，感謝全體軍公教人員的體諒，讓國家能夠長治久安，一個體制健全、體質良好的年金制度，就此逐漸穩固。」

蔡英文指出，從年金改革實施到現在，全台已經節省2590億元公帑挹注到公教基金，若能按照規畫，繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定更多。

蔡英文表示，如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

蔡英文提到，如果未來每年中央政府總預算有一成以上，甚至兩成，必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。她說「面對年金改革的議題，整個社會必須堅守理性、專業，讓改革持續、讓制度永續，更重要的是，財源要擴增，尋找新的專屬財源。」

