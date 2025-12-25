蔡英文對北捷事件發聲 鄭麗文酸：賴清德怕的從來不是在野黨

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌今（25）天召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台北捷運近日發生隨機殺人事件，引發社會高度關注治安與死刑議題，前總統蔡英文近日也就相關議題發聲。對此，國民黨主席鄭麗文今（25）日表示，相關討論凸顯當前憲法法庭遭到嚴重扭曲，已偏離應有的超然獨立角色，成為執政黨政策的執行者，甚至做出違背憲法法理的決定。

鄭麗文直言，從廢死議題到後續多起憲法判決，可以清楚看到憲法法庭拋棄應有的獨立格局與憲政位階，導致制度運作失衡。她質疑，這正是為何賴清德總統至今不願尊重民主國會多數，提出真正超越黨派、忠於憲法法理的大法官人選。

鄭麗文批評，賴清德的私心「昭然若揭」，意圖矮化憲法法庭，將其淪為個人的「私人法院」，讓憲法判決依循其意識形態、政治意志與個人利害來運作。她痛批，這樣的作為已構成毀憲亂政，後果罄竹難書。

她進一步指出，近期更出現以少數法官試圖作出憲法判決的情況，粗暴違背憲法法庭開庭與組成的基本原則，完全藐視憲法所設計的制度規範。她認為，正是因為憲法法庭存在價值被徹底破壞，才導致政策扭曲，並引發嚴重民怨與社會問題。

鄭麗文強調，這不只是高層政治鬥爭，而是憲政被當作個人政治算計的工具，最終承擔後果的是所有無辜的台灣人民。她表示，憲法法庭不應成為任何人依照個人好惡操控的場域。

談及民進黨內部互動，鄭麗文認為，蔡英文近期試圖提高聲量、強化存在感，反映出民進黨內部互別苗頭、彼此傾軋的現象，而這正是賴清德嚴重缺乏政治安全感的來源。她形容，賴清德「如鯁在喉、芒刺在背」，真正忌憚的對象並非在野黨，而是蔡英文。

鄭麗文最後呼籲，民進黨政治領導人不要再「神仙打架」，因為受苦的是台灣人民，被耽誤的是國家發展，被破壞的是憲政體制。她喊話賴清德，應拿出政治智慧，正視並處理自身陣營內部問題，停止讓憲政繼續被犧牲。

