監委反擊張景森「京華城就是一次性保障」 柯文哲怒發聲：昏庸濫權至此
前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，前政務委員張景森日前出庭作證，認為郝龍斌市府都委會以「一次性保障」為由，刪除京華城12萬284平方公尺的樓地板面積，缺乏法律依據；而監委林盛豐、蘇麗瓊30日反駁，北市府以不合理之對價性，容許增加20%容積獎勵，有明顯違失。對此，柯文哲今（2）日在臉書發文回應，痛批「監察院昏庸濫權至此，令人咋舌。」
柯文哲表示，《臺北市土地使用分區管制自治條例》係依據《臺北市都市計畫法施行自治條例》第26條之授權訂立之「通案」規定，與前開個案進行之都市計畫審議程序，二者併行不悖，均得作為核給獎勵容積之依據，此有監察院101年度「現行容積移轉、買賣及總量管制規定」專案調查研究報告可稽，莫非監察院不知有上開專案調查報告？
柯文哲說，京華城個案容積獎勵，與通案容積獎勵所踐行之程序有所不同，前者需經都委會及都審會審議通過；後者只需都審會審議通過即可。前者顯然較為嚴謹，且都委會為獨立機關，都審會係都發局轄下機關，位階有所不同，無法相提併論，監察院豈能不知？
柯文哲提到，監察院認為「上位」法規云云，完全混淆法位階體系，更毫無法學及都計專業，監察委員如此素質令人驚訝。若監察院認為系爭案件申請容獎欠缺法令依據，並據以糾正台北市政府、都委會及都發局，亦請監察院一併調查如台南南紡案、東方文華細部計畫案、南港區鐵路地下化沿線土地細部計畫案等案件。
柯文哲批，行政法院係尊重行政機關及專家委員會，審查範圍僅限於合法性，不對妥適與否進行審查，2位監察委員所主導之調查報告，卻以外行指導內行之姿，在毫無都市計畫專業、嚴重偏離都市計畫實務經驗下，恣意曲解法令強行將手伸入個案，斲傷行政權甚明。
柯文哲說，監委對一次性保障的判斷全然悖乎常理，張景森並證稱，都計除非發生特殊狀況，一般均會保障現況容積，都委會必須考量人民權益、地區發展與公平性，提出堅強理由才可能全面性降低原有容積。「而一次性保障更係建管概念，並非都計概念，監察院竟將兩者混淆，昏庸濫權至此，令人咋舌。」
柯文哲嗆，證人張景森具有相當之都市計畫之專業，較林盛豐、蘇麗瓊2位監察委員高出不知凡幾，監察院說理不成，竟開始配合北檢公訴檢察官說法，以申請人曾告上行政法院卻不放棄上訴為由，軟弱無力的辯護「是申請人放棄向法院爭取權益」，完全罔顧監察機關除監督公務體系依法行政外，亦同時存有保障人民應有權益之義務；監察委員以偏狹採證預設立場，撰寫出一本罄竹難書的「羅織經」。
柯文哲表示，監察院為國家憲政機關，若縱容個別監委對專業與法律之濫行調查不當曲解，蓄意打壓行政權、惡意構陷公務人員，非但有愧機關執掌、紊亂憲政秩序，更製造公務員與地方都委會之寒蟬效應，此非國家之福，乃恐國家之殤。
