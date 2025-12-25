即時中心／林韋慈報導

嫌犯張文於12月19日犯下震驚社會的隨機砍人事件，造成4死11傷，包含張文本人最後墜樓身亡。事件發生至今已7天，社會各界的悲痛與震撼仍未平息。前總統蔡英文也於昨（24）日平安夜發聲，表達哀悼之意，也期許台灣能進續溫柔前進。







蔡英文在貼文中指出，近來台灣接連發生令人不安、也令人心痛的事件，她理解許多人心中充滿擔憂，承受著難以言說的沉重情緒。她並向此次事件中傷亡的民眾與家屬，表達最深切的哀悼與關心。她也特別感謝第一線守護台灣人民的警察、消防、醫護人員，感謝他們的辛勞付出，同時也向每一位努力照顧彼此的台灣人致意，感謝大家沒有放棄善意、沒有放棄彼此的信任。

她表示，在這樣的時刻，祝福大家平安，祝福所愛的人安好，也祝福心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。她強調，台灣一直都是這樣走過來的，在困難的時候選擇彼此扶持，在不安的時候選擇守住希望。並祝願今晚的大家一切心安、順遂，願明天的台灣，依然溫柔而堅強。

貼文曝光後，不少支持者紛紛表達感謝之意，甚至留言呼籲蔡英文「再出來選總統！」，也稱讚她是歷任最有作為的中華民國總統。





原文出處：快新聞／蔡英文平安夜發聲！哀悼砍人案死傷者 願台灣依然溫柔堅強

