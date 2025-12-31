蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…

政治中心／周希雯報導

前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，0距離感的親民發言常逗樂一票民眾，尤其作為知名「香菜控」的她，經常表達對香菜的喜愛，前陣子還海巡到南韓網友的貼文，提議對方嘗試台灣小吃時「加爆香菜」，吸引近8萬人朝聖。沒想到這支迴力標最後打回自己身上，近期蔡英文看到高雄市長陳其邁吃冰時，笑虧怎麼沒打電話揪她一起，結果被網友無情反擊、笑回「這1句」，全場馬上笑翻。

日本栃木縣知事福田富一，近期暌違8年造訪高雄，作為地主的陳其邁出動豪華冰品招待，還別出心裁融合台灣高雄旗山香蕉、日本栃木草莓，滿滿水果鋪在冰山相當澎湃。對此，陳其邁、福田富一也在現場大快朵頤、一起品嘗台日好滋味，甚至上演互相餵食秀；2人一口接一口把水果冰往嘴裡塞，好吃到停不下來，最後忍不住比出大拇指認證「一級棒！」。

廣告 廣告

蔡英文怨陳其邁吃冰不揪：怎沒打給我？全場怕爆「猛刷1句」拒絕：不行…

陳其邁（右）和福田富一（左）一起吃水果冰，展現台日情誼。（圖／翻攝「chenchimai」Threads）

對此，當蔡英文看到台日水果強強聯手，2人用一碗冰混搭台日甜蜜情誼，忍不住調侃說「這種吃冰的好康時候，怎麼就沒有打電話給我？」結果被一票網友打槍，笑說「因為他怕妳帶香菜來加」、「不行，你會加香菜」、「陣容越來越龐大，強強強聯手，草莓香蕉香菜混搭冰」、「應該怕你加了香菜」、「來了來了，我想看的大場面要來了」、「拜託不要，這不是給你加香菜用的」。

蔡英文怨陳其邁吃冰不揪：怎沒打給我？全場怕爆「猛刷1句」拒絕：不行…

蔡英文調侃陳其邁沒揪她吃冰，沒想到被網友虧爆。（圖／翻攝「chenchimai」Threads）

事實上，近期有網友在Threads分享，南韓人眼中的台灣，特別點名大讚「吃滷肉飯一定要加滷蛋和油豆腐，不要忘記」，更笑說「如果配我媽媽做的泡菜一起吃，可以吃三碗飯」。沒想到釣出蔡英文現身表示，「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」不過，當蔡英文看到台灣脆友發文推薦「濃脆花生醬冰淇淋尬香菜」，連身為香菜控的她也當場變臉，「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法…」









原文出處：蔡英文怨陳其邁吃冰不揪：怎沒打給我？全場怕爆「猛刷1句」拒絕：不行…

更多民視新聞報導

黃國昌裸上身秀巨肌！網發現「1處變小」醫點出重要訊號

逆風找王ADEN跨年夜大跳！台北酒吧喊：台灣人愛與包容…

淡水貝果店盜圖…遭大馬店家跨海抓包！道歉聲明網怒了：丟臉

