蔡英文悼念北捷攻擊案死傷 鄭麗文：提高聲量讓賴清德如鯁在喉

1219北捷隨機攻擊案人心惶惶，廢死議題也再度被拿出來討論，前總統蔡英文曾於任內公開談論廢死，昨日又在社群發聲悼念北捷案死傷民眾，引發熱議。國民黨主席鄭麗文今（25）日被問及此事時稱，總統賴清德違背憲法法庭的開庭原則，進而導致產生嚴重民怨跟社會問題，同時直指前總統蔡英文近期不斷提高聲量，讓賴清德「如鯁在喉、芒刺在背」。

蔡英文在平安夜發文，向北捷攻擊事件中傷亡的民眾與家屬表達深切哀悼，同時也對守護台灣人民的警、消、醫、護表示感謝，然而因為蔡英文過去曾公開談論廢死，此次發言也格外引起關注。鄭麗文今日上午出席「台灣未來帳戶（TFA）」記者會，會後媒體詢問鄭麗文看法，她表示，廢死議題是憲法法庭非常嚴重且被扭曲的問題，從議題本身到後面憲法法庭多次拋棄應該要超然獨立的格局，做出很多公然違背憲法法理的決定。

廣告 廣告

鄭麗文指出，這也是為何賴清德不願尊重民主國會多數，提出真正超越黨派、超然獨立、忠於憲法法理的大法官人選，「因為他們的私心昭然若揭，他想要矮化憲法法庭，成為他個人的私人法庭，一切按照他的意識形態與意志，他的政治利害來做憲法判決。」痛批今天所有的始作俑者就是賴清德總統違憲亂政、罄竹難書，最近更粗暴地直接違背憲法法庭開庭原則，透過少數法官就做出相關憲法判決，完全藐視憲法法庭組成的憲法規定。

鄭麗文也提到，蔡英文最近一直很想提高聲量，讓大家記得自己比賴清德更值得懷念，這也正是賴清德嚴重缺乏政治安全感的來源，因為他真正忌憚的不是鄭麗文也不是黃國昌，而是蔡英文，「我都可以非常強烈的感受到賴清德如梗在喉、芒刺在背」。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

國民黨首波縣市長提名3+1出爐！ 鄭麗文聘王金平最高顧問「駁不合」

押寶未來之星？蔣萬安快閃雙城論壇 上海方「非常理解」

藍營宣布竹市禮讓連任 高虹安再戰市長？她答：拜會藍白主席再決定