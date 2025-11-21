蔡英文戰台北市？王世堅：確實是國內最強

▲對於蔡英文被點名參選台北，王世堅說，蔡英文確實是國內最強，但應該尊重被點名者的意願。（圖／記者陳佩君攝，2025.11.05）

[NOWnews今日新聞] 針對台灣民意基金會董事長游盈隆表示，若綠委沈伯洋參選台北市長會輸得很難看，也許提名前總統蔡英文可能有點希望一事。民進黨立委王世堅今（21）日受訪時表示，蔡英文確實是國內最強，但鍾鼎山林各有其志，應該尊重被點名者的意願。

針對2026台北市長選舉，游盈隆昨表示，他不相信民進黨會想到去推沈伯洋，如果推沈，下場絕對很難看，也許提名一個人，可能有點希望，但不是王世堅，那個人就是蔡英文。

對此，王世堅受訪時說，蔡英文在當完兩任總統後，希望完全退休，不想再過問政治，當然這個提議是好的，蔡英文確實是國內最強，但鍾鼎山林各有其志，應該尊重被點名者的意願。

王世堅提到，蔡英文在國家很多重大事務上，能分享過去很多的智慧、經驗，但她都沒有，都謹守份際，身為最高票的前總統，一言一行都會被大家解讀是否復出，而大家的理解跟互動，都能了解到蔡英文本意，是希望清靜退休的時光，若國家有需要時，比方說出訪會出面，但僅止與此。

對於蔡英文被游盈隆點名，王世堅認為，游盈隆有非常深厚的政治理解，他的分析有其道理，可能綜觀選舉情勢，認為要有蔡英文這樣核彈級的領袖參選，選情才會激烈且能夠勝選，這是他的看法，游盈隆學問很深，不會只是隨便分析。

王世堅提到，但以他理解，蔡英文現在就是安穩平淡過退休生活，在國家有需要時，不管是國安、外交等，為國家加分時才會出手。

