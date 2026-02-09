蔡英文挑戰賴清德2028總統大位？ 雙方私下互動曝光

前總統蔡英文近期紛紛遭人預測，她可能在政壇扮演更積極角色，甚至傳出「2028再選總統」的可能性。根據媒體最新調查指出，蔡英文本人對相關傳聞態度明確，私下多次直言「沒有這種主觀想法，也沒有這樣的可能」，並一再呼籲外界全力支持總統賴清德與現任執政團隊。

總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文。（圖／蔡英文IG）

蔡英文2日在臉書分享前往苗栗「樟之細路」登山健行的心情，貼文寫道「喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡」。該貼文字句看似談山，卻被外界解讀為對自身政治角色的委婉表態，意味著已將過往歷程留在歷史之中。

根據《鏡週刊》8日報導指出，蔡英文卸任後仍出席各式公開場合、接見國內外不同來賓，難免收到部分人士建言，期待她在政治上能扮演超越「卸任總統」的角色。該報導提到，蔡面對這類建議時立場始終清楚，不僅多次表達「主觀上沒有這個想法，客觀上也沒有這種可能性」，也不斷對外強調應將支持重心放在賴清德與現任執政團隊，自己則希望好好享受退休生活。

蔡英文2024訪歐前，特地前往總統官邸拜訪賴清德。（圖／蔡英文臉書）

針對外界屢屢放大檢視「蔡賴關係」，黨內幕僚也舉出具體事例反駁相關揣測。據了解，蔡英文卸任後的4次出訪行程，背後皆有賴清德的關鍵支持。以2024年蔡英文首次訪歐為例，行前她曾特地前往總統官邸拜訪賴清德，相關人士指出，賴不僅「極力鼓勵，也大力促成」該趟行程。

報導稱，賴清德並指派國安會諮詢委員黃重諺隨行，盼讓卸任元首的訪歐行程為台灣外交戰線創造最大能見度。賴清德也期待蔡英文能持續在國際場域，為民主台灣的理念與價值發聲。去年11月，蕭美琴與蔡英文前後訪歐，更被視為突破台灣長期外交框架的重要行動，不僅提升台灣在歐洲政治圈的能見度與互動層級，也展現蔡英文與現任執政團隊之間的高度協調，凸顯她在適當位置發揮「加分」效果，而非另起政治布局。

