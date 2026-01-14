蔡英文挺《冠軍之路》！喊話：謝謝每一個你

▲前總統蔡英文觀賞《冠軍之路》，和綠委蘇巧慧、導演龍男合照。（圖／取自蔡英文臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣棒球紀錄片《冠軍之路》近日熱映，前總統蔡英文昨（13）日也和民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧入場觀影，蔡英文發文表示，看電影的時候，心裡的情緒，其實非常強烈，謝謝所有參與這部電影的人，也謝謝每一位陪著台灣走到今天的你。

蔡英文昨發文表示，她一直在想：「我們要如何記得2024年這一場世界12強的比賽？」片尾，一位外國播報員用英文說出他的觀察：「這場比賽，讓世界理解什麼是台灣」，她覺得這是對這段歷程最好的註腳。而這份感動，也將成為好幾個世代台灣人共同的記憶。

廣告 廣告

蔡英文提到，她還記得決賽的時候，她人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前，或親自到東京為台灣加油。也因此，更要謝謝導演龍男把整個過程記錄下來，讓她、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動。

蔡英文認為，這不只是一場比賽，更是一個時刻，提醒我們：台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。有時候，台灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神。

蔡英文感性地說，她相信，未來的台灣會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。謝謝所有參與這部電影的人，也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國民黨火速開鍘！副主委林益諄飆罵孕婦、痛毆記者 爭議一次看

賴瑞隆險勝只是開始？謝龍介點1情況若重演：柯志恩有機可趁

賴瑞隆以不到1%險勝初選！媒體人3字道破 狠酸：堅持到底