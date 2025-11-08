蔡英文搭機啟程 將赴柏林演說 (圖)

美國波士頓的華裔市長吳弭於美國時間4日晚間成功連任，她也在臉書上發文表示「我們是冠軍之城，為每個人提供自由和家的燈塔....波士頓將繼續前進。」對此去年訪美時曾會晤吳弭的台北市長蔣萬安，也於貼文下方留言祝賀，並期待兩市能持續延續友誼，在未來探索更多台北與波士頓的合作機會。

中時新聞網 ・ 1 天前