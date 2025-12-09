蔡英文撂重話護綠能！他直呼：在警告這人
[NOWnews今日新聞] 近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。對此，藍營青年軍賴苡任直言，這是在警告總統賴清德：「休想恢復核電，這是老娘的政治遺產」。
賴苡任8日在臉書發文開嗆蔡英文，「綠電如今搞成這樣還不是妳養出來的！根據媒體報導，被稱為『小英男孩』的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄至少200萬元，向台電施壓關說『饋電容量』，協助綠能業者能順利開設公司，遭檢調大規模搜索並聲押禁見，涉案者還包括鄭亦麟家人、台電高層、和泓德、東煒等綠能、建設公司。」
賴苡任狠酸，「什麼叫不分藍綠強力肅貪？明明只有綠的在貪！這時候少把藍的扯下水，藍營就是反對躁進式的綠電！發展綠電是蔡英文的神主牌，甚至是政治遺產，造成的結果是一群因為跟綠營有裙帶關係的綠電公司賺到手軟。」
賴苡任痛批，這時候「高高掛起，事不關己」的態度，什麼叫不能容忍？國家已經缺電，但蔡英文當年就是選擇完全放棄核能，徹底擁抱台灣相對不合適的光電及風電，民進黨硬要發展不合適的能源政策，又在其中讓不少特定廠商有利可圖，每年再來拿納稅人的錢撥補台電1000億。
賴苡任指出，台電已經累計撥補加增資超過4000億，「請問這4000億怎麼虧的？是經營不善？還是買高賣低？這時候有臉出來指指點點？還想為自己當年留下來的爛攤子擦脂抹粉？用一副高高在上，藍綠各打50大板的態度睥睨天下。」
賴苡任怒轟，「罪魁禍首是誰，蔡英文妳心裡沒數嗎？蔡英文出來說綠電是世界潮流，不能逆潮流而行，憑什麼世界潮流的定義由妳決定？」；賴直言，「說白了，蔡英文這時候出來只是在警告賴清德，不要放棄綠電，休想恢復核電，這是老娘的政治遺產！」
