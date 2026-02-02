蔡英文攜陳品安爬山輔選！本人親揭「2026贏苗栗」關鍵

論壇中心／綜合報導

蔡英文前幾天跟苗栗縣長參選人陳品安爬山，就在她任內推動「浪漫台三線」的樟之細路。蔡英文也發文表示，爬山雖然辛苦，但可以體會沿路的風景。網友紛紛表示，蔡英文在幫陳品安輔選，對抗現任苗栗縣長鍾東錦，也借用爬山來比喻苗栗參選的艱辛。

陳品安在《新聞觀測站》接受專訪表示，她不怕接下挑戰，畢竟從學生時代就跟鄉親一起奮鬥到現在，既然選民需要她，她就會去努力。陳品安說：「要贏鍾東錦就是要突破「鐵板藍」的狀況，我會親自走遍275個村里，說服選民突破藍綠思維，投給我。」

蔡英文帶陳品安「浪漫」同路！本人親揭2026對戰鍾東錦「贏的關鍵」

主持人劉方慈問陳品安，同為議會戰友的曾玟學是否挺她，陳品安表示「他第一時間就支持」。（圖／資料照）

陳品安作為議員，選區內的民眾自然對她相對熟悉，對於其他選區，她也表示會和其他議會戰友合作，像是曾玟學的選區在頭份，他們有具體討論到當地選民的需求。陳品安說：「藉由不同區戰友的合作和串聯，我會更熟悉不同選區，顧到每個苗栗選民的需求。」

