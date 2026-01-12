蔡英文新年春聯「福氣加碼」曝光 領取方式、時間全都露

前總統蔡英文儘管已經卸任1年多，但平日仍會在社群媒體分享個人近況。今（12）日傍晚她在臉書提到，今年適逢農曆馬年，所以春聯換個風格，並透露領取下載方式，相關內容也隨之曝光。

前總統蔡英文分享馬年春聯。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文在臉書貼出照片並發文表示，去爬山的時候，偶爾會看到有人貼「蔡英文的春聯」。今年的春聯，自己就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點。

蔡英文指出，所以她選了「福氣加碼」四個字，並請了何景窗老師替她題字。「希望在新的一年，大家不僅「福氣加碼」，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼！」

廣告 廣告

蔡英文時常在臉書發文分享近況。（圖／蔡英文臉書）

最後蔡英文更提醒，今天開始開放給大家下載，自行印製，只要加入她的官方LINE帳號，就可以得到下載連結。

該篇貼文一出，不少網友紛紛在底下留言回應，「我想要，謝謝總統」、「這次春聯好可愛啊」、「是何景窗老師的字，太好看了」、「期待蔡總統會開放簽名並當場發放春聯」、「許願希望哪一天小英總統可以親自出來發春聯」、「不來個見面會順便發放嗎？」

延伸閱讀

大甲鎮瀾宮首發「馬上幸福」春聯 韓國瑜：盼人民擺脫陰霾

終於等到這一年！馬英九發布SSR級春聯：不如意通通怪我

總統府馬年福袋亮相！春聯「七喜春來」寓意曝光