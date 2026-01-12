蔡英文新年春聯「福氣加碼」 索取方式曝光

▲蔡英文公布新年春聯「福氣加碼」，並公布索取方式。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

[NOWnews今日新聞] 前總統蔡英文今（12）日於社群平台公布新年春聯「福氣加碼」，表示今年在想或許要換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點，希望大家在新的年不僅福氣加碼，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼。

蔡英文表示，過去爬山的時候，偶爾會看到有人貼她的春聯，今年的春聯，就在想也許換個風格，可以平易近人、簡單好懂一點。所以選了「福氣加碼」四個字，並請了老師何景窗提字。

蔡英文說，希望國人在新的一年，大家不僅福氣加碼，還可以幸福加碼、勇氣加碼、收入也加碼，今起開放大家下載自行印製，「只要加入我的官方LINE帳號，就可以得到下載連結」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／柯文哲為「代理孕母合法」拜會 韓國瑜親送春聯「馬上幸福」

韓國瑜陪同發「馬上幸福」春聯 力讚江啟臣表現出色：台中人驕傲

總統府公布馬年春聯「七喜春來」 福袋領取方式也出爐