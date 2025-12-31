蔡英文新年送祝福 「新的一年，帶著信任團結前行」

蔡英文攜毛孩子送新年祝福。翻攝自臉書



新的一年來到，明天就是2026年的元旦，蔡英文前總統向全民送上新年祝福，期盼社會在新的一年持續以信任為基礎，團結前行，在困難中彼此扶持、在前進時不忘初衷。

蔡英文在社群上發文表示，新的一年即將開始，她感謝在過去一年中，每一位努力生活、默默付出的國人朋友。她指出，正因為彼此的堅持與善意，台灣才能在變動的國際環境中，依然站得穩、走得遠。

蔡英文進一步表示，新的一年，希望大家帶著信任繼續團結向前，在面對困難時彼此扶持，在不斷前進的過程中，始終記得最初的信念與價值。

廣告 廣告

文末，蔡英文也向全民送上祝福，祝願每一個人幸福、快樂，並祝福台灣在新的一年持續堅韌、平安，向大家道賀新年快樂。

更多太報報導

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人