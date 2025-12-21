蔡英文曾要特赦？ 陳水扁問柯建銘：假傳聖旨騙我嗎？

前總統陳水扁今（21）日訪問民進黨立委柯建銘，好奇詢問，2024年的2月12日大年初三中午，柯建銘來拜訪他，轉達蔡總統要無條件特赦。到了2024年5月16日，總統府說沒有這個決定。陳水扁今在廣播節目中問柯建銘，「那你不就假傳聖旨？騙我嗎？」

前總統陳水扁今（21）日在《微微笑廣播網》訪問民進黨立委柯建銘時問道，2024年的2月12日大年初三中午，柯建銘來拜訪他，他也不知道有什麼事情，以為柯建銘是要來拜年。結果柯建銘轉達蔡總統要無條件特赦他，陳水扁稱他也嚇一跳，有這麼好的事情？

廣告 廣告

到了2024年5月16日，總統府說沒有這個決定。陳水扁今在廣播節目中問柯建銘，既然沒有這個決定，為何提前3個月到他家說這件事？「那你不就假傳聖旨？騙我嗎？」

柯建銘回應，「總統，我會假傳聖旨嗎？」「蔡總統對這件事情有不同詮釋，我也尊重。」柯建銘說，這是蔡英文找他，提起要特赦。

柯建銘指出，他曾向蔡英文拜託要特赦，蔡英文說要等一個時間來處理。這次是「蔡英文總統自己提起說要給你特赦，她主動」，「所以才在過年去看你」，賴清德總統事後也知道有這件事。

柯建銘直言，事後我們就不做價值判斷，怎麼解釋是一回事，「但是你的問題還是要解決，還是要特赦」。

【看原文連結】