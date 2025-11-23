蔡英文染藍髮呼應TWICE！ 台灣的女兒周子瑜回台開演唱會讓人感動
[Newtalk新聞]
韓國女團 TWICE 這兩天到高雄演出，掀起粉絲狂熱。對此，前總統蔡英文今（23）日也用 AI 把頭髮換成本次巡迴的主題色藍色，並說，台灣的女兒周子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，相信所有的 ONCE 都非常感動，可以在自己的土地上應援。她感謝許多邁向國際的台灣人，讓大家身為台灣的一份子，感到與有榮焉。
蔡英文今透過社群媒體 Threads 發文表示，她這兩天的動態河道上全都是 TWICE，看了大家的分享，彷彿她也一起參加了這場演唱會。
蔡英文說，「10 年了，我們台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，我相信所有的 ONCE 都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。」
蔡英文也感謝高雄市長陳其邁與市府團隊，昨天高雄捷運的運量達到 35萬 人次，是今年的最高紀錄，且 90 分鐘內疏散完畢。
蔡英文表示，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。她謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，讓大家身為台灣的一份子，感到與有榮焉。
蔡英文在 2016 年當選總統時曾聲援周子瑜，並說，「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」。
