蔡英文核心幕僚張祥慧「車禍臥床逾10年」 近日辭世低調辦告別式

前總統蔡英文核心幕僚張祥慧（右2）日前辭世，昨日低調舉行告別式。（翻攝自蔡英文臉書）

前總統蔡英文機要張祥慧，2014年6月遭機車撞傷頭部重創，歷經兩次手術雖然保住性命，但未能轉醒能臥床至今。張祥慧日前辭世，昨（8日）低調舉行告別式。

2014年6月23日中午，張祥慧步行離開位於台北市長安東路的小英基金會後，遭疾行而來的機車撞上，頭部受創被送往中興醫院搶救，歷經兩次手術轉進加護病房靜養觀察。

時任台大醫師的民眾黨前主席柯文哲曾表示，他的學生剛好負責照顧張祥慧，曾特別囑咐妥善照顧，「撞得還滿嚴重的！」

張祥慧與蔡英文同為英國倫敦政經學院校友，並於1995年蔡英文擔任公平交易委員會委員時熟識。政黨輪替後，蔡英文陸續出任陸委會主委、行政院副院長、民進黨主席，再到2012年總統大選，張祥慧都是蔡英文最親近的核心幕僚。

