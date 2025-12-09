即時中心／徐子為報導



前總統蔡英文的機要秘書、核心幕僚張祥慧於2014年在小英教育基金會附近遭遇車禍，因腦部受創長年臥床；她日前辭世，家屬已於昨（8）日低調舉行告別式。





張祥慧出身政府國貿系統，與蔡英文都是英國倫敦政經學院校友，她進入政府後就負責對外談判事宜。她與蔡英文相識，是在蔡英文1995年擔任公平交易委員會委員時期，也擔任蔡英文任陸委會主委時期的辦公室主任，一直被視為她最親近且信任的機要；即便是後來蔡英文出任行政院副院長，乃至於任民進黨主席，都是蔡的核心幕僚。



但在2014年6月23日，張祥慧在離開小英教育基金會時，遭一輛疾駛而來的機車撞上，儘管她隨即被送往中興醫院搶救，但頭部已受到重創。當時蔡英文辦公室聲明表示，張祥慧術後送加護病房靜養觀察，家屬跟友人已前往醫院陪伴，感謝外界關心。



時任台大醫師的民眾黨前主席柯文哲曾表示，負責照顧張祥慧的醫師剛好是他的學生，他也囑咐妥善照顧「撞得還滿嚴重的！」



近日，長年臥床的張祥慧辭世，並於昨天低調舉行告別式；蔡辦與相關人士對此也都極為低調。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／蔡英文核心幕僚車禍臥床逾十年 近日辭世「低調辦告別式」

更多民視新聞報導

青森7.5強震！黃偉哲第一時間慰問展情誼：有需要台南可協助

花生粉驗出黃麴毒素 知名火鍋店中鏢「下架問題食材」

上週流感急診8.5萬人次！新增15死、21重症

