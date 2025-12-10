蔡英文栽培、賴清德重用！媒體人讚「他」：有格局的人才

政治中心／劉宇鈞報導

國安會副秘書長趙怡翔9日接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻在節目後發文說，趙被問及黃仁勳議題時的回應太高明了；她也說，趙經過前總統蔡英文栽培、總統賴清德重用，是有格局的人才。

周玉蔻以「小英栽培他、賴總統重用他，民進黨歷練趙怡翔這樣的人才，值得肯定！」為題發文表示，她在節目上問趙怡翔「黃仁勳為了自身利益會不會出賣台灣」，趙回覆「我不擔心」。

「這4個字，太高明了」。周玉蔻指出，趙怡翔以美國國家利害回答這個尖銳問題，避免了會或不會的二分法簡易回應。當然，趙接下來提出了完整的論述，「意思是美國看的很緊」。

周玉蔻提到，趙怡翔擔任國安會副秘書長，應該算年輕，趙的歷練是從「口譯哥」時代一路到現在的，趙在國安會、駐美時期一度遭質疑越級派任，趙返台後，從參選台北巿議員的基層做起，再返國安會出任副主管。

周玉蔻認為，趙怡翔民代的底氣加駐美的錘錬，成就了現今成熟、有思維、業務掌握精準、公眾應對不卑不亢、不畏不懼，有格局的表現，很值得肯定。「小英總統栽培他、賴總統重用他，適才適所」。

