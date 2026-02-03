蔡英文海巡驚見「加3台味」義大利麵 神回1句網怕爆拒絕！

政治中心／江姿儀報導



前總統蔡英文卸任後活躍於社群平台，化身「活網少女」，多次「熬夜海巡」頻繁在社群Threads現身。除了送上暖心鼓勵、幽默玩「總統級諧音哏」之外，她也大方展現對「台灣味」美食的喜愛，過去曾自曝愛吃台灣常見菜色「三色豆」，連訪德也要喝家鄉味珍珠奶茶，更是資深「香菜控」。近日1名美食部落客介紹台南1間餐廳，結合台灣食材的特色料理「芋泥三色豆香菜義大利麵」，沒想到蔡英文聞香而來「神回覆」。





蔡英文海巡驚見「芋泥三色豆香菜」義大利麵 神回1句…全場怕爆：先不要！

前總統蔡英文卸任後時常海巡留言，身為資深「香菜控」的她也常推薦網友「加爆香菜」，大方展現對「台灣味」美食的喜愛。(圖／翻攝自蔡英文Threads、農委會臉書)

前總統蔡英文卸下總統職務後，仍活躍於社群平台，時常留言與大家互動，留下多則「海巡神回應」。近日1位美食部落客在Threads發文分享美食資訊，當中有一道「芋泥三色豆香菜義大利麵」，添加芋泥、三色豆、香菜等台灣味。蔡英文昨（2日）海巡見狀，留言表示「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡」，突然話鋒一轉，「但加在義大利麵裡面……」，認為台式食材與異國料理的碰撞組合「這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解」。

貼文曝光，將近50萬人瀏覽，蔡英文的神回覆吸引6萬讚，不少網友無法接受如此奇特組合，嚇壞急喊「等等，這次先不要」、「我身為土生土長台灣人表示：不理解」、「三色豆真的不可以」、「歐洲的朋友不會諒解」、「這不是一個擁有社會共識的吃法對吧」、「三色豆我真的不行」、「義大利人不排除提告」、「食癖可以冷門但不能邪門啊啊…」、「對不起～這次我選擇無法同意」、「歐洲的朋友並沒有要諒解」、「抱歉，我不會原諒三色豆」，圍觀群眾笑回「留友看」、「讓世界看見台灣（X），讓世界害怕台灣（O）」、「這難道是有社會共識的吃法嗎！」、「戰場從夏威夷轉移至臺灣」、「這些食物加在一起我不確定會獲得世界共識」，也有喜歡的網友告白「我也喜歡芋頭、三色豆、香菜，我找到同好了」、「香菜+1」、「推！ 國宴放這個」。





貼文曝光，將近50萬人瀏覽，蔡英文的神回覆吸引6萬讚。(圖／翻攝自蔡英文Threads)





原文出處：蔡英文海巡驚見「芋泥三色豆香菜」義大利麵 神回1句…全場怕爆：先不要！

