蔡英文為何最近動作頻頻？郭正亮爆年底選舉她有角色

前總統蔡英文最近動作頻頻，「想想論壇」改版和再出發。美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101的挑戰，前總統蔡英文發文說，我要感謝台灣人民的熱情支持，也要謝謝辛苦的直播團隊，謝謝賈永婕董事長與台北101團隊，以及台北市政府共同促成這一刻的實現。針對蔡英文動作頻頻，在打什麼算盤？前立委郭正亮認為，其實蔡英文有她的力量要選舉，「非新」現在都投射蔡英文當盟主，這是必然的。

主持人李珮瑄28日在中天《綠也掀桌》節目中問到，你會認為蔡英文最近動作頻頻？郭正亮表示，有啊，「想想論壇」最近又開始動起來。還有霍諾德爬台北101，蔡英文比賴清德早4分鐘發文，而且四平八穩，也提到台北市政府。賴清德則完全沒有提台北市政府，完全不提台北市長蔣萬安。

李珮瑄問到，蔡英文在打什麼算盤？郭正亮回應表示，其實她有她的力量在選，比如廣義講，綠委陳亭妃，他們是支持的，英系沒有幾個人，所以英系不重要，應該叫「非新」。「非新」現在都投射蔡英文當盟主，這是必然的。比如要不要提陳其邁當行政院長，陳其邁就是英系的，年底若藍委柯志恩當選高雄市長，高雄市長陳其邁可能就沒位置了，這個可能性是存在的，因為陳其邁已經當過行政院副院長，他年底之後到中央，當然接行政院長，可是賴清德搞不好要行政院副院長鄭麗君接行政院長。

郭正亮認為，因為賴清德想推鄭麗君選台北市長，只要鄭麗君得票超過當年的姚文智就好了，就準備當行政院長，也就是如果陳其邁不小心輸掉高雄市，鄭麗君也輸掉台北市。

郭正亮認為，綠委賴瑞隆選高雄的得票也不會太差，鄭麗君在台北市得票要贏姚文智、李應元就好，就用最低標，李應元還比較高，姚文智超低的，搞不好賴清德就說有參選就很勇敢了。

