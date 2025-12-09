蔡英文為何突撂重話護綠能？藍青年軍：警告這人「別放棄老娘政治遺產」

近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策再次掀起討論，前總統蔡英文日前在臉書發文表示，面對負面衝擊，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案。對此，國民黨青年軍賴苡任批評，「什麼叫不分藍綠強力肅貪？明明只有綠營在貪！」更直言，蔡英文此舉其實是在警告現任總統賴清德一件事。

蔡英文在卸任後2度談及「能源轉型」，她指出，發展綠能，在台灣是跨越黨派的共識，不過因為接二連三的涉貪個案，讓民眾質疑是否要繼續發展光電。她更罕見說重話表示，「不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。」

評論綠電弊案 賴苡任：明明只有綠營在貪

對於蔡英文一席話，賴苡任在臉書發文開嗆，「綠電如今搞成這樣還不是蔡英文養出來的。」賴苡任提到，被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄至少200萬元，向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者順利開設公司，被檢調大規模搜索並聲押禁見，涉案者還包括鄭亦麟家人、台電高層，和泓德、東煒等綠能、建設公司。

賴苡任質疑，什麼叫不分藍綠強力肅貪？明明只有綠的在貪！這時候少把藍的扯下水，藍營就是反對躁進式的綠電，發展綠電是蔡英文的神主牌，甚至是政治遺產，造成的結果是一群因為跟綠營有裙帶關係的綠電公司賺到手軟。

賴苡任（見圖）批判，發展綠電是前總統蔡英文的神主牌，甚至是政治遺產，造成的結果是一群因為跟綠營有裙帶關係的綠電公司賺到手軟。（資料照，柯承惠攝）

台電累計虧損超過4千億 賴苡任：罪魁禍首是誰，蔡英文心裡沒數？

賴苡任批判，這時候「高高掛起，事不關己」的態度，什麼叫不能容忍？這個方便之門誰開的？這個貪婪之門誰開的？這個掏空之門誰開的？這個貪污之門誰開的？國家已經缺電，但蔡英文當年就是選擇完全放棄核能，徹底擁抱台灣相對不合適的光電及風電。

賴苡任進一步表示，民進黨硬要發展不合適的能源政策，又在其中讓不少特定廠商有利可圖，每年再來拿納稅人的錢撥補台電1000億。賴苡任說，台電已經累計撥補加增資超過4000億，「請問這4000億怎麼虧的？是經營不善？還是買高賣低？這時候有臉出來指指點點？還想為自己當年留下來的爛攤子擦脂抹粉？用一副高高在上，藍綠各打50大板的態度睥睨天下。」

賴苡任不滿直嗆，「罪魁禍首是誰，蔡英文妳心裡沒數嗎？」他也點出蔡英文這時間點發聲的背後含意，就是在警告賴清德「不要放棄綠電，休想恢復核電，這是老娘的政治遺產！」

