蔡英文為台美聯合火力協調中心推手 梅復興：如設武藝館址戰時不智

臺美在國防部大直博愛營區共構國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，源起於蔡政府推動後成形。（圖片來源／青年日報臉書）

臺美在國防部大直博愛營區共構國軍最高層級的「聯合火力協調中心」，軍事專家梅復興昨（26）日深夜對此表示，這項概念是當時蔡政府向美方提出要求後，透過多次協商與漸次合作推動，終於成型。

《聯合報》披露，國防部成立「聯合火力協調中心」，有美方人員進駐，為「另類監軍」，國防部長顧立雄對此回應表示，監軍之說絕非事實，台美軍事交流已制度化，細節不便透露，而相關既有指揮機制都存在。

不過，梅復興質疑設立的地點，如果是在大直博愛營區的「武藝館」大禮堂，就非常值得商榷，因為在戰時都很可能會被共軍精準火力攻擊，難以存活和繼續運作。

梅復興提醒，合理的規劃應該是將此火力協調中心設置在地下化的衡山指揮所內； 由於在正常情況下，衡指所內應尚有相當閒置空間，足以也應該優先 容納此關鍵設施。

美方提供即時情監偵與目獲，有生戰力得以發揮

梅復興強調，如果衡指所空間不足以容納所有聯合幕僚作業人員，或者為了平時作業便利進出，則將部分人員與作業設備安置在具電磁防護能力的「武藝館」並無不可，「但戰時則顯然會非常不智。」

梅復興也表示，「聯合火力協調中心」的概念，可能源自2021年春。當時蔡政府在參考學者專家建議後，向美方提出了美臺軍方建立「即時/近即時目獲 (targeting) 情資交換與協調機制」的要求。

軍事專家梅復興主張，「聯合火力協調中心」設立地點應在衡指所，而不是在大直博愛營區的「武藝館」大禮堂。（圖片來源／青年日報臉書）

至於臺美共同設立「聯合火力協調中心」最重要的意義，梅復興則解釋稱，在戰時，可由美方提供外來的即時/近即時的情監偵，與目標獲得 (ISTAR) 資料。

梅復興分析稱，如此一來，可讓國軍保存之有生戰力得以發揮，不會在共軍精準打擊我方關鍵觀通感測系統後，喪失接戰能力，「這對我國極具價值。」

遠程高時效目標仰賴盟邦，「臺灣拳」搭「美國眼」更精準

梅復興同時綜合國軍想定，美方建議，以及烏克蘭戰爭實戰經驗來強調，戰時韌性 (可存活) 的精準目標獲得能力，不可能不借重於外供的情資來源。

特別是針對遠程目標的辨識，以及精準或高時效性目標，梅復興列舉如在黑海的小型俄軍艦艇，以及個別俄軍高級指揮官等，尤須仰賴盟邦協助。

因此，沒有美國提供的 「眼睛」，我方徒有很多能打很遠的 「拳頭」， 屆時也無用武之地。

梅復興進一步解釋，也就是說，所謂美方透過與台灣合作聯合火力協調中心，是為了「監軍」的說法，可能是有點過度解讀，甚至本末倒置了。

