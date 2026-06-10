蔡英文為智庫錄影致詞 難忘印度女性投票展民主精神

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（中央社記者李晉緯新德里10日專電）前總統蔡英文獲邀錄製影片，為印度智庫活動致詞，她談到，自己過去訪問印度時，看到女性踴躍投票，那樣的民主活力，讓她印象深刻。

印度智庫「國際經濟洞見協會」（Council for International Economic Understanding, CIEU）8日舉辦「2026國際經濟洞見協會領袖對話」（CIEU’S Leadership Dialogue 2026）活動，讓政治領袖、外交官員、政策制訂者、企業家、學者齊聚一堂。

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根據駐印度代表處提供的資料，活動探討女性在塑造制度、經濟、公民生活中的角色，內容涵蓋女性在政治、外交、治理、創業、創新、經濟政策和國家建設等領域所展現出的領導力。

蔡英文受前印度外交部國務部長雷奇（Meenakshi Lekhi）之邀，以預錄影片方式，在活動中發表專題致詞，內容談到女性選民在亞洲民主國家日益增長的影響力。

蔡英文在致詞中，回憶2011年訪問印度的經歷，當時她對印度這個全球最大的民主國家中，女性踴躍參與投票所展現的民主活力，留下了深刻印象。

蔡英文指出，儘管近年來女性在政治領域的參與度持續提升，但女性在各國政府的代表性仍有待加強，期盼有更多如雷奇般傑出的女性投入公共事務，共同推動性別平等與民主發展。

雷奇也在活動中發表名為「塑造國家的女性」（Women Who Shape Nations）的演說，並指出關於女性賦權的討論，不應被視為男女之間的競爭，她呼籲以合作的方式，致力於建立更強大的社會和組織，「爭取平等不該演變成鬥爭，當男性和女性的優勢是互補，而非競爭的時候，社會才能從中獲益」。

本次活動匯聚來自印度政界、學界、外交團及智庫界人士，共同就各國婦女參政及民主治理等議題進行交流，展現印度社會對女性參與公共事務議題的高度重視。

蔡英文是台灣首位女性元首，也是亞洲首位非政治世家出身的女性總統，為亞洲民主發展寫下重要里程碑，她在執政期間，積極推動婦女參政及性別平權政策，對提升女性公共參與及社會地位有卓越貢獻。（編輯：張芷瑄）1150610