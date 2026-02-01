蔡英文爬山片BGM是「i-dle新歌」！網聽見舒華聲音驚呆：以為我聽錯

政治中心／黃韻璇報導

前總統蔡英文昨（1）日在臉書發文指出，她二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

前總統蔡英文卸任後經常爬山，並與山友互動。蔡英文昨（1）日PO文表示，前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」，她並感謝苗栗的年輕議員陳品安跟她一起爬山。蔡英文也在Threads曝光花絮影片，網友關注的重點卻是背景音樂，竟是韓團i-dle的新歌，讓許多粉絲驚喜道「以為聽錯」。

蔡英文1日發文表示，她卸任後最喜歡做的事就是爬山。前幾天，她前往苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪在她任內推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。蔡英文說，樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。

蔡英文爬山影片背景音樂是韓國團體i-dle的新歌《Mono》。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文也在Threads發文爬山的花絮影片，笑稱「有些鏡頭，我都不知道什麼時候拍的」，不過網友關注的重點卻不是影片內容，而是影片的背景音樂，竟然是有台灣成員舒華所在的韓國團體i-dle的新歌《Mono》，新歌才推出不到一個禮拜，就被蔡英文拿來當影片背景音樂。

許多粉絲驚喜表示，「背景音樂是i-dle的mono！我要死了」、「BGM選了Mono」、「我以為我聽錯！小英選了Mono當BGM」、「難道是真奶味藍（i-dle粉絲名稱）大總統」、「我以為是上個影片的聲音」、「i-dle請來那麼大咖的人幫忙打歌這樣對嗎」、「小英懂聽」、「果然是品味很好的小英」。

