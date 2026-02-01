蔡英文爬山花絮聽見「舒華聲音」！真相曝光全網狂讚

政治中心／綜合報導

前總統蔡英文卸任後的動態持續受到關注，近日有藍名嘴炒作，蔡英文可能在2028年復出與現任總統賴清德競爭黨內初選，不過近日小英在社群平台分享不少在登山照，以及幕後花絮影片，網友意外發現背景音樂竟是韓團 (G)I-DLE的新歌《MONO》，讓許多粉絲忍不住大讚「以為聽錯」。

蔡英文爬山花絮聽見「舒華聲音」全場驚呆！真相曝光網狂讚：小英懂聽

蔡英文分享爬山花絮，背影音樂讓網友大讚「小英懂聽」。（圖／翻攝自蔡英文IG）蔡英文昨（1 日）於社群平台發文表示，卸任後最喜歡的事就是爬山。前幾天她前往苗栗頭屋、獅潭、大湖、三義及台中東勢，二訪任內推動「浪漫台三線」計畫中的「樟之細路」。她有感而發地表示「樟之細路的路程起起伏伏，雖然辛苦，但風景只有親自走過才能體會。」她認為無論過程艱辛或美好，下山後都應將一切留在山裡，展現豁達心境。

廣告 廣告

蔡英文爬山花絮聽見「舒華聲音」全場驚呆！真相曝光網狂讚：小英懂聽

蔡英文認為無論過程艱辛或美好，下山後都應將一切留在山裡。（圖／翻攝自蔡英文IG）

有趣的是，蔡英文在 Threads 分享的爬山花絮影片中，背景音樂選用了含有台灣成員舒華在內的韓團 (G)I-DLE 最新作品《MONO》。這首歌才推出不到 1 個禮拜，就出現在前總統的短影音中，立刻引發熱議。影片曝光後，大批粉絲湧入留言「我以為我聽錯！小英選了 Mono 當 BGM」、「難道是真『奶味藍』（粉絲暱稱）大總統？」、「竟然請到這麼大咖的人幫忙打歌」、「果然是品味很好的小英」。這場跨界驚喜，意外拉近了前總統與年輕族群的距離。





原文出處：蔡英文爬山花絮聽見「舒華聲音」全場驚呆！真相曝光網狂讚：小英懂聽

更多民視新聞報導

矢板明夫拿「百達翡麗」當賭注 ！1個月狂瘦11kg

關鍵今日／萬年老賊下台！回望民主老兵終結國會分水嶺

卓揆稱「台灣101」沒有錯！陳水扁開酸蔣萬安

