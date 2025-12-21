蔡英文特赦成羅生門 陳水扁直球對決柯建銘：假傳聖旨騙我嗎？

前總統陳水扁今天（21日）針對「特赦」議題直球對決民進黨團總召柯建銘，並詢問他當時向他轉達此事時是否「假傳聖旨」？柯建銘則說，自己沒假傳聖旨，並指「蔡英文主動提起要特赦」，但事後蔡總統對這事有不同詮釋，他尊重。

陳水扁。（圖／中天新聞）

陳水扁在廣播節目專訪柯建銘，他表示，要向柯建銘請教「特赦」一事的羅生門，2024年5月16日，當時媒體報導，關於是否特赦他，總統府說「本來就沒這個決定」。但當年的2月12日，柯建銘來拜訪他，但他也不知道有什麼事情，以為柯建銘是要來拜年，結果是柯建銘轉達蔡總統要特赦他，但後來總統府在5月16日說沒有這個決定，「那你不就假傳聖旨？騙我嗎？」

柯建銘。（圖／中天新聞）

柯建銘說，「總統，我會假傳聖旨嗎？當然蔡總統對這件事情有不同詮釋，我也尊重。」柯建銘透露，蔡英文找到他，提起要特赦這件事，而在很久以前，他也曾向蔡英文拜託，蔡英文說要等一個時間來處理，「蔡英文總統自己提起說要給你特赦」，事後總統賴清德也知道有這件事，怎麼解釋是一回事，「你的問題還是要解決，還是要特赦」。

蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）

陳水扁說，他是要向柯建銘求證，「我是想問你是不是騙我，還以為你送我一個大紅包，結果是假傳聖旨。」

