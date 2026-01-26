蔡英文用「留友看」變網紅？她提醒賴清德：選舉味很重
國民黨立委王鴻薇25日在政論節目中表示，前總統蔡英文在社群平台Threads上使用「留友看」三個字，這是該平台演算法的關鍵字，能有效擴散流量，認為這樣的操作「選舉味道很重」，並示警總統賴清德應該已感受到來自蔡英文的威脅性。
王鴻薇在中天政論節目《週末大爆卦》指出，賴清德想扶植林俊憲最後以失敗告終，更不要講後面還有一個蔡英文。她表示，蔡英文在社群平台、在Threads上的活躍性，已經不只是一個前總統想要討論公共政策，當年光是一個「辣台妹」，年輕人就非常喜歡。
王鴻薇進一步分析，蔡英文為副總統蕭美琴留言時寫了「留友看」三個字。她解釋，根據Threads的演算法，只要寫這三個字，朋友通通都會看見，也就表示可以擴散流量。王鴻薇強調，這樣的操作真的不單純是一個卸任元首，旁邊幕僚小編的手筆，這樣的操作真的選舉味道很重。
王鴻薇指出，賴清德應該也有感受到，所以大家最近都在討論，不管是蕭美琴對他的威脅性，或蔡英文對他的威脅性。她提到，張景森跟施俊吉都是蔡英文時代的政務官，這兩人現在對賴清德政策的批評，完全是用專業技術官僚的角度，去做完全不留情面的批評。
王鴻薇直言，賴清德應該是感受到了，蔡英文真的是要「do something」（做些什麼）了，所以這就是前有狼、後有虎。但是最應該去檢討的不是別人，還是賴清德自己。她表示，賴清德不是第一次被彈劾，他在台南市長時就被彈劾，一個人當市長被監察院彈劾，當總統被立法院彈劾，這個問題到底出在哪裡，賴清德應該自己好好檢討檢討。
據了解，「留友看」一詞源自九合一選戰年關前，綠營網軍帶風向喊「在高雄都看不到柯志恩」，卻釣出國民黨立委柯志恩本尊留言「留友笑」，反被藍營大賺聲量。蔡英文退休後在Threads上相當活躍，多次使用「留友看」與網友互動，吸引大量關注。
