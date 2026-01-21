蔡英文留言3個字就15萬讚！海巡神回覆引朝聖「上太多網」 活網足跡一次看

前總統蔡英文近期頻繁於社群回覆網友留言，遭網友笑說「上太多網」。圖／翻攝自蔡英文IG

為了增加互動，許多指標人物會在社群發布貼文、回覆留言與網友拉近距離，近期前總統蔡英文遭網友抓包，半夜竟還在Threads上海巡，不僅如此，先前網友分享冰淇淋濃脆花生醬口味搭配香菜末食用，引來蔡英文回應「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，被網友形容「國家級的質疑」，更因副總統蕭美琴跳舞影片，稱「留友看」，僅3個字就吸引15萬人點讚。

日前副總統蕭美琴在Threads分享一段「撒嬌舞」影片，引來前總統蔡英文留言「留友看。」不過這短短3個字，被視為「活網族群」常用詞語，如今獲蔡英文使用，引來網友朝聖15萬人點讚，笑說「不是在過退休生活了嗎為什麼用詞還可以比我還要年輕化」、「蔡女士您這是被盜帳號還是被交換靈魂了，不可能前總統退休變成活網仔」、「蔡英文已知用火」，質疑「小英姐姐的年齡是不是謊報」，活潑程度震驚網友。

先前一名媽媽在Threads貼出2張照片，見女兒的新髮型，俐落中髮尾還帶有自然弧度，搭配平整瀏海，如蔡英文短髮造型，發文笑說「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型」，並標註蔡英文社群帳號，未料當時已是凌晨，貼文發出才6分鐘，蔡英文就在留言區稱讚女童「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題」，並祝福「小妹妹，祝福你快快樂樂長大。」回應曝光，令網友讚嘆「不可能小英編現在還在海巡」、「居然這麼晚可以抓到小英總統回覆的嗎！」

前總統蔡英文近期頻繁於社群回覆網友留言，神回應吸引網友朝聖。圖／翻攝自Threads

另外，一名網友在社群分享獵奇吃法，將冰淇淋濃脆花生醬口味搭配香菜末食用，就可以「美味大升級」，而原PO或許沒有想到，吃法竟被蔡英文反駁，雖然自己喜歡餐後來一點冰淇淋，也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，遭網歪樓「這種吃法是否違憲，值得深思」；受冰淇淋吸引回覆的，還包括高雄市長陳其邁大吃高雄旗山香蕉與日本栃木縣的草莓組成的水果冰，蔡英文一句「這種吃冰的好康時候，怎麼就沒有打電話給我？」引起網友笑說「因為他怕妳帶香菜來加」笑果滿點。

不僅如此，曾有網友提問「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」吸引蔡英文回應「沒人考慮做總統嗎？」網友紛紛敲碗「請您續任」；同樣釣出蔡英文回應的，還包括網友點名lady Gaga的髮型是蔡英文的造型，蔡英文見狀，也在底下留言「我才剛從歐洲回來，不可能會是我」，海巡程度令網友好奇「是退休後休閒娛樂嗎？」話題滿滿。



