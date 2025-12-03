解放軍擬發動「聯合利劍C」？蔡明彥喊料敵從寬：年底本就是中共軍演熱季

中日關係緊張情勢未解，我國安官員示警，假設北京未來一周仍找不到台階下，不排除將擴大軍事威脅，迫使日方或區域各方退讓，甚至可能會發動「聯合利劍-C」軍演，再以台灣為藉口對各方壓迫。對此，國安局長蔡明彥今（3）日受訪時表示，台灣方面料敵從寬，不排除任何可能性，因為年底的11月、12月本就是中共「軍演熱季」。

日本首相高市早苗11月7日在國會就「台灣有事」假設性情境答詢，引發中國強烈不滿，《風傳媒》日前報導，我國安人士分析，中國拒絕「下車」的姿態，可能反映其需要透過民族主義情緒轉移內部矛盾，而中國可能會利用12月的特定紀念日，如南京大屠殺紀念日，再升級對日行動。另有媒體引述國安官員說法，稱必須密切關注12月13日的紀念日，不排除中國會發動「聯合利劍-C」軍演。



立法院外交及國防委員會今日就「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，邀請外交部、國安局等單位首長專題報告並備質詢。蔡明彥會前接受媒體堵訪時，被問到中共解放軍是否可能在12月13日軍演？蔡明彥回應，「我們基本上料敵從寬。」國安局不排除任何可能性，因為每年11月、12月本來就是中共軍演熱季。



蔡明彥指出，中共只要把例行的聯合戰備警巡、遠海長訓常態性演習做包裝，再提供特定的演習代號，就可以變成是有針對性的演習，所以我方不能夠排除任何可能性，國安局會跟國安情報機關、國防部發揮聯合情監偵效能，必要時會啟動跟國際友盟的合作，進行情資交流，包括科技情報，以便掌握中共相關活動有無任何挑釁的可能性。



值得注意的是，回顧中共解放軍近年展開的「環台軍事演練」，2023年4月以「聯合利劍」為代號後，2024年也曾在5月、10月分別以「聯合利劍—2024A」、「聯合利劍—2024B」展開演習，但今年4月的「環台軍事演習」，解放軍是以「海峽雷霆—2025A」為代號。



