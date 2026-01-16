蔡英文登高一呼！喊話各黨支持關稅協議：談判團隊已守住台灣立場

即時中心／高睿鴻報導

台美關稅談判結果今（16）早正式出爐，內容令人驚豔，雖然我國付出不少成本，例如，承諾由企業投資2500億美元、台灣政府再提供2500億美元信用保證；但稅率也從一開始美方「開價」的32%，腰斬至比照日本及韓國的15%。不僅如此，台灣另還取得半導體、半導體衍生品、汽車零組件、木材家具、航空零組件…等多項「232關稅最優惠待遇」；最後，也與美方簽署共同投資合作備忘錄（MOU）。對於這結果，前總統蔡英文也表態了。

蔡英文首先說：「看到台美關稅談判的結果出爐，我心裡其實很有感觸，也充滿著感謝」。蔡前總統接著分享，過去她也曾經參與對外談判、代表台灣與各國的代表，進行一輪又一輪地通、協商。蔡英文直言，那是一條漫長的路，需要耐心、也需要在原則與現實之間，做出最困難的判斷；「我很清楚，每個數字、每個條款的背後，都是產業的期待，也是國家的責任」，她說。

因此蔡英文表示，她要特別謝謝這段時間，為台灣付出心力的談判團隊與行政體系。她直言說：「謝謝你們承擔了壓力，也守住了台灣的立場，讓我們能在高度不確定的國際環境中，持續被國際信任、被世界看見」。

蔡英文也說，台美關稅談判的結果，並不是終點，而是台灣深化經貿體系、調整產業結構的重要時刻。她相信，對於受到影響的產業與勞工，政府也會持續傾聽、並提供必要的支持，讓轉型的成本不落在最弱勢的人身上。

蔡英文也表示，談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它卻決定一個國家能不能走得長、走得穩。因此，她最後直言說，台灣已經走在這條路上、也會繼續走下去，呼籲朝野各政黨，都能夠支持這份協議。

