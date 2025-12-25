蔡英文發文悼北捷傷亡 鄭麗文：高聲量讓賴清德芒刺在背

圖為賴清德（左）、蔡英文（右）。（中時資料照）

北市隨機傷人事件震驚社會，也引發台灣廢死與否討論，前總統蔡英文25日在臉書表示，她想對傷亡的民眾與家屬，表達最深切的哀悼與關心，「也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜」。國民黨主席鄭麗文今直言，蔡英文最近想要提高聲量，讓大家記起比起賴清德總統，她更值得被懷念。鄭麗文也說，賴清德如梗在喉，芒刺在背，他忌憚的不是自己也不是黃國昌，真正忌憚的是蔡英文。

蔡英文昨晚在臉書表示，在這樣的時刻，祝福大家平安，「祝福我們所愛的人安好，也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜」。蔡英文說，台灣一直都是這樣走過來的。「在困難的時候，我們選擇彼此扶持；不安的時候，我們選擇守住希望」。

今日鄭麗文今(25)日與民眾黨主席黃國昌連袂召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力」記者會，會後媒體提問指出，蔡英文任內有實質廢死的狀況，引起很多民怨，北捷事件後也感受到廢死帶來的影響，現在蔡英文有針對北捷案發文，想問鄭麗文看法。

鄭麗文指出，憲法法庭淪為執政黨政策執行者，甚至做出違反憲法法理的決定，這也是為什麼賴清德總統不願意尊重國會多數，提出真正超然獨立的大法官人選，因為私心昭然若揭，想要矮化憲法法庭，成為他個人私人法庭。

鄭麗文說，今天所有的始作俑者就是賴清德總統毀憲亂政，甚至最近更是粗暴違背開庭原則，透過少數法官就做出憲法判決。

談到蔡英文，鄭麗文說，蔡總統最近想要提高聲量，也想讓大家記起，比起賴清德，她更值得被懷念。但這些民進黨裡頭互別苗頭，正是賴清德這麼嚴重缺乏政治安全感的來源。

鄭麗文說，她可以強烈感受到，賴清德如梗在喉，芒刺在背，忌憚的不是自己也不是黃國昌，賴清德真正忌憚的是蔡英文。由衷希望民進黨政治領導人們，在那邊神仙打架，受苦悲哀的，是無辜的台灣人，耽誤的是台灣的發展，破壞的是台灣的憲政，請賴總統拿出政治智慧，好好管管後面那位。

