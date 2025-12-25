蔡英文發文悼念北捷攻擊案傷者 鄭麗文酸：讓賴清德芒刺在背

針對前總統蔡英文昨發文悼念北捷攻擊案傷者，國民黨主席鄭麗文今天（25日）表示，蔡英文最近一直想提高聲量，「我可以非常強烈地感受到，賴清德如鯁在喉、芒刺在背」。（圖／李智為攝）

台北車站、北捷中山站19日發生震驚社會的隨機砍人事件，包括嫌犯在內共釀成4死。前總統蔡英文24日在社群發聲，對傷者表達哀悼之意，也再次讓廢死議題掀起社會討論。對此，國民黨主席鄭麗文今天（25日）表示，無法執行死刑，導致目前治安混亂，一切都是賴清德的政治算計，而蔡英文最近一直想提高聲量，「我可以非常強烈地感受到，賴清德如鯁在喉、芒刺在背」。

國民黨、民眾黨今天共同舉行記者會，宣布推動「國民帳戶」計畫。會後媒體詢問，蔡英文先前曾公開談論廢死，而這次事件發生後，外界討論是因憲法法庭宣判導致實質廢死，以及如何看蔡英文昨天在臉書發文悼念北捷攻擊案？ 鄭麗文表示，憲法法庭是非常嚴重被扭曲的問題，關於廢死議題，以及後面多次憲法法庭拋棄了應該要超然、獨立格局，做出很多公然違背憲法法理決定。這也是為什麼賴清德不願意尊重民主國會多數，提出真正超越黨派、忠於憲法法理的大法官人選。

鄭麗文表示，賴清德的私心昭然若揭，想要矮化憲法法庭，成為他個人的「私人法庭」，一切按照賴的意識形態，來做憲法判決。

鄭麗文指出，今天所有的始作俑者，就是賴清德違憲亂政、罄竹難書，他最近更是粗暴地、直接違背憲法法庭開庭的原則，透過少數大法官，做出相關憲法判決，完全藐視憲法法庭組成的憲法規定。

此外，鄭麗文也提到，蔡英文最近一直很想提高聲量，很想讓大家記起來，她跟賴清德之間，她更值得大家懷念。民進黨內部互相較勁、爭權奪利，這也正是賴清德如今這麼缺乏政治安全感的來源，「我都可以非常強烈地感受到，賴清德如鯁在喉、芒刺在背」。



