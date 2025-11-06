蔡英文發聲談年改意在「教訓賴清德」？媒體人曝1舉動急了：深怕改革形象崩解

立院近期為了停砍公教年金改革案，朝野再度進行攻防，最終無法達成共識，司法法制委員會召委翁曉玲裁示全案保留送出委員會，交付朝野協商，藍白立委預計冷凍期1個月後拚12月三讀闖關。任內推動年改的前總統蔡英文今（6）日發聲表示，年金改革不該半途而廢，呼籲各界務必讓制度持續、財政永續。對此，媒體人樊啓明在臉書發文表示，蔡英文的這番話與其說對在野黨喊話，更像在教訓賴清德。

對於藍白立委在立法院推動停砍公教年金改革案，蔡英文發文表示，只靠政府預算，救不了大家的退休金，在她任內，為了讓國家財政永續，推動了年金改革，也是總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」 ，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。​

對此，樊啓明表示，​蔡英文再度發文，這次主題是針對「公教年金改革」，賴政府嘴巴說反對在野黨修法，但在立法院表決的時候，6個民進黨立委卻有3人缺席，讓法案送出委員會，引起是不是故意睜一隻眼閉一隻眼，蔡英文眼見自己在位時期建立起的改革形象，現在一一被拿出來檢視，只好自己跳出來發聲辯解。

樊啓明認為，蔡英文這篇「年金改革，不該半途而廢」，與其說對在野黨喊話，更像是在教訓賴清德，但對賴清德來說，好處都蔡英文拿走，爛攤卻是他來收，從年金改革、非核家園、光電爭議、潛艦國造海鯤號一直到對美關係過度偏向民主黨而得罪川普，哪一項不是蔡政府種的因卻要賴政府承擔後果？如今蔡英文不選擇內部溝通，又是讓「想想論壇」重新上線，不然就乾脆自己直接PO文，外界不拿「蔡賴心結」做文章都難。

