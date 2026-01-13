蔡英文看《冠軍之路》感動：謝謝每一位陪台灣走到今天的你

政治中心／劉宇鈞報導

前總統蔡英文今（13）日與民進黨立委蘇巧慧等人一起看紀錄片《冠軍之路》。蔡英文說，她再次感受到那份屬於台灣的榮耀與感動，她要謝謝所有參與這部電影的人，「也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你」。

蔡英文發文表示，今日走進電影院，和蘇巧慧以及許多親朋好友一起看《冠軍之路》，心裡的情緒，其實非常強烈。她一直在想，要如何記得2024年這一場世界12強的比賽？片尾一位外國播報員用英文說出他的觀察：「這場比賽，讓世界理解什麼是台灣」，她覺得這是對這段歷程最好的註腳，這份感動，也將成為好幾個世代台灣人共同的記憶。

蔡英文提到，她還記得，決賽的時候，她人在國外，沒能即時和大家一起守在電視前，或親自到東京為台灣加油。也因此，更要謝謝龍男導演把整個過程記錄下來，讓她、也讓許多當時錯過的人，能再次感受那份屬於台灣的榮耀與感動。

蔡英文認為，這不只是一場比賽，更是一個時刻，同時提醒我們，台灣曾經走到這裡，也一定還會再迎來這樣光榮的時刻。「有時候，台灣的內部會有紛擾；有時候，我們也會感到挫折，但我們總是一關一關地過，因為我們有韌性，有不服輸的精神」。

蔡英文強調，她相信，未來的台灣，會讓世界看到一個更堅定、更傑出、也更被記住的台灣。「謝謝所有參與這部電影的人，也謝謝每一位，陪著台灣走到今天的你」。

