蔡英文看《大濛》：唯有理解那段迷霧中歷史，才能在民主陽光下自信前行

記者盧素梅／台北報導

前總統蔡英文觀看金馬最佳劇情片《大濛》（圖／翻攝蔡英文臉書）

台灣金馬最佳劇情片《大濛》刻正熱映中，前總統蔡英文也進電影院觀看。她今（18）日在臉書發表觀影感想時強調，她對於大霧籠罩的年代感受到沈重之外，也感受到導演要傳遞的溫柔力量。她想邀請大家走進戲院觀賞《大濛》。不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。「我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

蔡英文在臉書發文指出，卸任之後，終於有更多時間能坐下來看場電影。今天我到電影院觀賞陳玉勳導演的《 大濛 A Foggy Tale 》看完之後，她的感觸非常深。

蔡英文說，老實說，電影的前半段，她看得很沉重。在那個被大霧籠罩的年代，大家都活得很辛苦。雖然故事發生的當下她還沒出生，但對她父母那一代人來說，電影呈現的壓迫與無奈，一定更加貼切、深刻。

蔡英文表示，然而，在這些沉重之外，她也感受到導演要傳遞的溫柔力量。那是一個來自不同地方、擁有不同語言和背景的人們，必須共同面對生存挑戰的時代。儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在。也正是這份人性的光輝，穿透歷史的「大濛」，帶來了溫暖。

蔡英文強調，謝謝製作團隊，把這段歷史重新帶到我們眼前。她想邀請大家走進戲院觀賞《大濛》。不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。「我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

